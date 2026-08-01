El fuerte temporal dejó sin luz a más de 60 mil usuarios en Buenos Aires

El ENRE informó que los cortes de luz impactan a Edesur y Edenor. Las interrupciones se registran en barrios porteños y localidades del conurbano.

Hoy 07:05

El violento temporal que afectó el viernes por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires dejó a gran parte de la población sin energía: según el ENRE, más de 60.000 usuarios registraron interrupciones. Los cortes de luz afectan tanto a la Ciudad como al conurbano y se producen en medio de lluvias intensas, viento y complicaciones en la circulación.

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Los barrios más afectados por los cortes de luz

En el área cubierta por Edesur se concentran la mayor parte de los reportes: barrios y localidades como Almagro, Monte Grande, Canning, Florencio Varela y Alejandro Korn figuran entre los más perjudicados. Equipos de la distribuidora trabajan para restablecer el servicio, aunque las condiciones climáticas complican las tareas de reparación.

En tanto, Edenor reportó 8.456 usuarios sin suministro, con concentraciones de fallas en Villa Urquiza y las localidades bonaerenses de Martínez, Tigre y Olivos. Las cifras oficiales se actualizan periódicamente en los informes del ENRE, que monitorea la evolución de los cortes y la respuesta de las distribuidoras ante el temporal.