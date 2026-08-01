Messi volvió a entrenarse con Inter Miami, pero sigue en duda para el partido ante Columbus Crew

El capitán argentino retomó las prácticas después de sus vacaciones, aunque Gustavo Hoyos todavía no confirmó si será titular hoy.

Hoy 07:54

Lionel Messi regresó a los entrenamientos con Inter Miami después de pasar unos días de descanso junto a su familia en Rosario, tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial.

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El futbolista se reincorporó a las prácticas el miércoles, luego de casi diez días de vacaciones. Sin embargo, su presencia en el partido de este sábado ante Columbus Crew todavía no está confirmada.

El entrenador Gustavo Hoyos explicó que aún debe conversar con el capitán para determinar si se encuentra en condiciones de volver al equipo titular.

“Estamos conversando en ese sentido. Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien, pero estamos muy contentos de que haya regresado”, expresó.

De Paul también está en duda

Rodrigo De Paul atraviesa una situación similar. El mediocampista regresó este viernes a los entrenamientos después de viajar a la Argentina tras el Mundial y solamente completó una práctica junto al plantel.

Messi y De Paul se perdieron los últimos dos partidos de Inter Miami, ambos con victoria para el conjunto de Florida. Tampoco participaron del All-Star 2026, pese a haber sido convocados.

Inter Miami puede alcanzar la cima

Inter Miami recibirá este sábado, desde las 20.30 de la Argentina, a Columbus Crew con la posibilidad de llegar a la cima de la Conferencia Este.

Las Garzas se encuentran en el segundo puesto con 37 puntos, a dos unidades del líder Nashville.

En caso de no sumar minutos este sábado, Messi y De Paul podrían reaparecer el próximo miércoles, cuando Inter Miami debute en la Leagues Cup frente a Atlético de San Luis.