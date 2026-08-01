Clima perfecto en Termas de Río Hondo: temperaturas agradables para hoy Sábado 1 de agosto de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima despejado y agradable, con temperaturas que rondan los 16 grados. El pronóstico para los próximos días es igualmente prometedor.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado y agradable este Sábado 1 de agosto de 2026, con una temperatura actual de 16.2 °C. Los termenses pueden disfrutar de un día sin nubes, ideal para actividades al aire libre.

La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 14.1 °C, pero la brisa suave de 8.6 km/h desde el suroeste contribuye a una atmósfera placentera. La humedad se mantiene en un 59%, lo que permite respirar un aire fresco y confortable.

El pronóstico para hoy anticipa un día soleado, con una mínima de 15.8 °C y una máxima que podría llegar a los 24.1 °C. Esto significa que, a medida que avanza el día, las temperaturas irán en aumento, permitiendo que los termenses disfruten del sol.

Para mañana, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un clima también soleado y temperaturas que oscilarán entre los 13.9 °C y los 25.4 °C. Un panorama similar se prevé para el lunes, brindando a la comunidad un inicio de semana con buen clima.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy, Sábado 1 de agosto de 2026, se presenta óptimo, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre 15.8 °C y 24.1 °C. Los termenses podrán disfrutar de un fin de semana ideal para salir y aprovechar el aire libre.

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