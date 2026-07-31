Estudiantes recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de sumar su primera victoria

El Pincha será local este sábado desde las 18 en el estadio UNO por la tercera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alexander Medina buscará recuperarse ante un Halcón que llega invicto y en alza.

Hoy 07:02

Estudiantes volverá a presentarse este sábado desde las 18 cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto platense intentará conseguir su primer triunfo en el campeonato frente a un rival que aún no conoce la derrota.

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El Pincha llega con más descanso que su adversario, ya que no disputó la segunda jornada debido a la reprogramación de su encuentro con Boca, que tuvo compromiso por la Copa Sudamericana. En su única presentación del certamen cayó 2-0 frente a Independiente, por lo que buscará recuperarse rápidamente. Además, en los últimos días concretó la venta del juvenil Mikel Amondarain al Bologna de Italia por 10,5 millones de euros, más 2,1 millones en objetivos, conservando un 10% de plusvalía en una futura transferencia.

Por su parte, Defensa y Justicia atraviesa un buen inicio de torneo. El equipo dirigido por Julio Vaccari empató 1-1 con Aldosivi en el debut y luego venció 2-1 a Deportivo Riestra en Florencio Varela, con goles de David Barbona y Juan Gutiérrez, resultados que lo mantienen invicto en el campeonato.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

DT: Alexander Medina.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández.

DT: Julio Vaccari.

Datos del partido