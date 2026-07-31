El campeón Belgrano va por un nuevo triunfo ante el líder Argentinos en Córdoba

El vigente campeón del fútbol argentino será local este sábado desde las 18 en el Julio César Villagra, donde enfrentará a un Argentinos Juniors que llega con puntaje ideal tras las dos primeras fechas del Torneo Clausura.

Hoy 07:03

Belgrano volverá a presentarse ante su gente este sábado desde las 18, cuando reciba a Argentinos Juniors en el estadio Julio César Villagra, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Pirata buscará continuar por la senda del triunfo frente a uno de los equipos de mejor arranque en el campeonato.

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El conjunto cordobés, vigente campeón del fútbol argentino, comenzó el torneo con una victoria frente a Rosario Central y luego no tuvo actividad en la segunda jornada, ya que su partido ante Tigre fue postergado debido al compromiso internacional del Matador por la Copa Sudamericana. Ahora intentará hacerse fuerte como local ante un rival al que eliminó en las semifinales del pasado Torneo Apertura.

Del otro lado estará un Argentinos Juniors que atraviesa un gran presente. El equipo dirigido por Nicolás Diez suma puntaje ideal tras vencer 3-2 a Sarmiento en el debut y golear a Estudiantes de Río Cuarto en la segunda fecha. Con un funcionamiento sólido y una identidad de juego definida, el Bicho buscará tomarse revancha de la eliminación sufrida ante Belgrano en el semestre anterior.

Se espera un encuentro de alto vuelo entre dos equipos que llegan con aspiraciones importantes y que buscarán seguir consolidándose en el inicio del Torneo Clausura.

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