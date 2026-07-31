Banfield quiere confirmar su levantada visitando a Estudiantes de Río Cuarto

El León del Imperio será local este sábado desde las 15.30 en el estadio Antonio Candini por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Taladro llega en alza tras conseguir su primera victoria en el campeonato.
Estudiantes de Río Cuarto recibirá este sábado desde las 15.30 a Banfield en el estadio Antonio Candini, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés buscará dejar atrás la dura goleada sufrida en la jornada anterior, mientras que el Taladro intentará darle continuidad al buen momento que atraviesa.
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El equipo dirigido por Rubén Forestello había comenzado el torneo con una valiosa victoria por 1-0 frente a Tigre, pero en su última presentación sufrió un duro revés al caer 3-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Ahora, el León del Imperio intentará reencontrarse con el triunfo para recuperar confianza y mantenerse en la pelea.
Por su parte, Banfield llega con el ánimo renovado luego de superar 3-2 a Sarmiento como local. Tras la derrota frente a Huracán en el debut, el equipo de Pedro Troglio reaccionó con una gran actuación, impulsada por un doblete de Tiziano Perrotta y otro tanto de Bruno Sepúlveda. En la previa del encuentro también se confirmó la salida del defensor colombiano Danilo Arboleda, quien continuará su carrera en San Lorenzo.
Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno.
DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda.
DT: Pedro Troglio.