Racing quiere seguir de racha en el Clausura ante Tigre en Avellaneda

La Academia será local este sábado desde las 20.30 en el Presidente Perón por la tercera fecha del certamen. El equipo de Juan Pablo Vojvoda buscará hacerse fuerte como local frente a un Matador que llega golpeado en el campeonato, aunque clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 07:03

Racing enfrentará este sábado desde las 20.30 a Tigre en el estadio Presidente Perón, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda intentará regresar a la victoria luego del empate sin goles frente a Rosario Central, mientras que el Matador buscará sumar sus primeros puntos en el certamen.

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La Academia comenzó de buena manera el nuevo ciclo con Vojvoda y llega con cuatro puntos sobre seis posibles, producto del triunfo en el debut y la igualdad en el Gigante de Arroyito. Para este compromiso contará nuevamente con Adrián "Maravilla" Martínez, quien cumplió las dos fechas de suspensión y volverá a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo.

Del otro lado estará un Tigre que atraviesa un presente irregular. El conjunto conducido por Diego Dabove quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, perdió en el estreno del Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto y también cayó frente a Nacional en la revancha de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la amplia ventaja obtenida en el partido de ida le permitió avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Con ese panorama, ambos equipos buscarán un resultado que les permita afianzarse en sus respectivos objetivos: Racing quiere seguir prendido en los primeros puestos del campeonato, mientras que Tigre intentará cortar la mala racha en la Liga Profesional y comenzar a sumar.

Datos del partido