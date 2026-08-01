“Va a ser reelecto en 2027”: el ministro Luis Caputo defendió a Javier Milei

El funcionario apoyó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central y negó que el Gobierno cambie su programa de superávit fiscal en el año electoral. “No coincido en nada con los consultores y el año que viene no va a pasar nada de lo que la gente cree”, aseguró.

Hoy 06:30

Luis Caputo, ministro de Economía, defendió la reforma de la carta orgánica del Banco Central que presentó Javier Milei en cadena nacional y negó que vaya a haber un cambio en el plan de superávit fiscal y dificultades en la economía por las elecciones 2027.

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Caputo aseguró que el proyecto sobre el BCRA apunta a frenar la emisión, que supone un "impuesto inflacionario". Añadió que busca tener impacto en los próximos 30 años, y no sólo en los próximos 4, ante una eventual reelección de Milei.

Sobre los comicios del año próximo fue contundente. "No tengo ni siquiera una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027, obviamente. No lo digo por sesgo. Obviamente, tengo más información que la gente. No coincido en nada con los consultores que dicen que el año que viene, por ser electoral... No va a pasar nada de lo que la gente cree", siguió.

El ministro de Economía enfatizó que la reforma de la carta orgánica apunta más allá de 2027 y 2031. "En algún momento vendrá alguien. Y la tentación de los políticos va a ser esa", subrayó sobre la emisión monetaria.

"El equilibrio fiscal no se hizo por más de 100 años. Y para hacerlo hay que tener conocimiento y compromiso que no tiene cualquiera. Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente, no tiene reemplazo", añadió Caputo.

Consultado sobre si garantiza su continuidad en el gabinete en un eventual nuevo período de Milei en la Rosada, respondió: "La única persona importante es el Presidente, yo soy ministro, es irrelevante. Todos colaboramos con el Presidente. Lo único que me interesa es que al país le vaya bien. Es irrelevante si yo tengo que estar acá o no. Los ministros somos todos fusibles y ninguno es imprescindible".

Consultado sobre una posible candidatura política, como indican versiones sobre otros economistas (Carlos Melconian y Hernán Lacunza), lo negó rotundamente.

Más tarde, reconoció que no se les escapa que "los años electorales son difíciles". "Estamos trabajando para garantizarle que el año que viene va a ser diferente", dijo, puntualmente sobre la situación económica.

"Hay cuatro o cinco sectores a los que les va muy bien, hacen que Argentina sea previsible. Si sos una pyme, tenés más posibilidades de saber lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenés que cambiar es la conducta. La gente antes se defendía con los dólares, stockeandote. Si seguís haciendo eso, te va mal", añadió.

Luis Caputo reiteró que "hay dólares para todos"

El ministro expresó que "la gente puede hacer lo que quiera" y trazó una contraposición con el kirchnerismo. "Hoy hay dólares. Antes si querías dólares, tenías que ir al mercado negro y pagarlo tres veces lo que valía en el mercado oficial. Parte del efecto de que haya sectores a los que les va bien, es que hay dólares para todos", dijo Caputo.

"Hoy si querés ahorrar en dólares, podés. Si las empresas quieren repartir dividendos, pueden. Y los importadores pueden importar lo que quieran. Así todo, hoy hay exceso de dólares al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día", continuó.

También se refirió a la mora de usuarios bancarios. "La mora va a ir cayendo, porque los bancos están haciendo un esfuerzo y los están refinanciando a tasas mucho más bajas en plazos mucho más largos", deslizó. Pero descartó una intervención del Gobierno en el asunto.

"Si yo te ayudo a vos, por qué no lo voy ayudar a él. Es difícil, es un tema entre privados. Sí hablamos con los bancos para que refinancien en plazos más largos", respondió al respecto.