Patricia Bullrich: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta"

Patricia Bullrich volvió a expresar su deseo de convertirse en presidenta de la Nación, aunque dejó en claro que ese objetivo quedaría para después de un eventual segundo mandato de Javier Milei.

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En una entrevista con Clarín, la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que su prioridad es acompañar el proyecto político del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

"Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta", afirmó la legisladora al ser consultada sobre sus aspiraciones políticas.

Su futuro dependerá del equipo de Milei

Bullrich aclaró que cualquier definición sobre una eventual candidatura estará supeditada a la estrategia que adopte el espacio libertario y al armado del equipo que acompañe al Presidente si decide competir por un nuevo mandato.

"Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía", sostuvo.

Además, destacó la importancia de mantener un entendimiento político con el PRO, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde consideró que el partido buscará conservar su protagonismo.

La posibilidad de una vicepresidencia

Consultada sobre la opción de integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta, Bullrich evitó dar una respuesta definitiva y remarcó que esa decisión también deberá ser consensuada dentro del espacio.

"Es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí. Estoy en el Senado, son seis años de mandato, así que me puedo quedar donde estoy", expresó.

No obstante, reconoció que disfruta ocupar roles de liderazgo y agregó con humor: "Me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen".

Diferencias con Villarruel y el vínculo con el PRO

Durante la entrevista, la senadora también se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien volvió a marcar diferencias políticas.

Bullrich consideró que la titular del Senado mantiene una visión distinta a la del Gobierno y opinó que actualmente impulsa un proyecto político propio.

Por otra parte, manifestó su deseo de que La Libertad Avanza y el PRO continúen trabajando juntos, aunque advirtió que ese escenario podría complicarse si el partido fundado por Mauricio Macri decidiera presentar un candidato presidencial propio.

Su mirada sobre la política exterior

Finalmente, Bullrich respaldó la postura internacional de Javier Milei, aunque reconoció que preferiría un estilo menos confrontativo en algunas declaraciones.

En referencia a los cruces del Presidente con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló: "Me parece que no nos conviene el insulto, porque después tenemos que dar marcha atrás. Podemos decirlo en un tono un poquito más bajo".

Con estas declaraciones, Patricia Bullrich volvió a dejar en claro que mantiene vigente su proyecto presidencial, aunque supeditó cualquier candidatura a la continuidad del liderazgo de Javier Milei dentro del oficialismo.