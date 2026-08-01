El Gobierno busca retomar la agenda del Congreso con la reforma del BCRA como principal prioridad

Martín Menem se reunirá con bloques aliados para definir el cronograma legislativo. El oficialismo buscará avanzar con proyectos económicos y negociará el tratamiento de iniciativas impulsadas por la oposición.

Hoy 22:35

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia para recuperar la iniciativa en el Congreso durante el segundo semestre del año. El objetivo es impulsar una serie de proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada y construir acuerdos con bloques aliados y dialoguistas para garantizar su tratamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con ese propósito, el próximo martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezará una reunión con los jefes de los bloques aliados, en la que se buscará acordar un cronograma de trabajo para las próximas semanas.

Las prioridades del oficialismo

Entre los proyectos que el Gobierno pretende debatir se destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.

Desde La Libertad Avanza señalaron que también existe la intención de incorporar iniciativas impulsadas por la oposición, con el objetivo de facilitar acuerdos y reunir los consensos necesarios para avanzar con la agenda legislativa.

El PRO y la UCR también plantean sus proyectos

Desde el PRO confirmaron que insistirán con una serie de propuestas que consideran prioritarias, entre ellas Ficha Limpia, reformas al Código Penal para endurecer penas en determinados delitos, una nueva ley de desalojos y medidas contra las usurpaciones de tierras.

Además, el espacio impulsa proyectos vinculados a la prevención del grooming, el combate al vandalismo rural, la instalación de inhibidores de señal en cárceles y políticas de prevención del suicidio adolescente, entre otras iniciativas.

En tanto, la Unión Cívica Radical definirá en los próximos días cuáles serán sus prioridades, aunque algunos de sus legisladores ya adelantaron proyectos para devolver el IVA a las compras realizadas por turistas extranjeros y fomentar la actividad turística.

Negociaciones para conseguir los votos

El oficialismo necesita construir acuerdos para lograr el quórum y avanzar con sus iniciativas, por lo que las negociaciones con los bloques dialoguistas serán determinantes en las próximas semanas.

En ese contexto, desde distintos espacios provinciales también impulsarán proyectos vinculados con el desendeudamiento de las pymes, la reforma de la ley de biocombustibles, la baja de retenciones y mayores competencias provinciales en materia de lucha contra el narcotráfico, entre otros temas.

La meta: avanzar antes del Presupuesto 2027

La intención del Gobierno es obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que finalice agosto, para luego concentrarse en la discusión del Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre, conforme a los plazos establecidos por la legislación vigente.

En paralelo, la próxima semana comenzará también el tratamiento en comisión del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que el oficialismo considera clave para esta nueva etapa parlamentaria.