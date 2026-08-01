Santiago del Estero elige autoridades municipales: todo lo que hay que saber para votar este domingo

Casi 600.000 santiagueños estarán habilitados para participar de los comicios, en los que se elegirán intendentes y concejales en 25 municipios de la provincia. Además, la Comisión Municipal de Donadeu elegirá una nueva autoridad.

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Todo está listo para las elecciones municipales que se desarrollarán este domingo 2 de agosto en Santiago del Estero. Según informó la Dirección Electoral de la Provincia, 598.673 electores podrán emitir su voto en 221 establecimientos educativos habilitados en todo el territorio provincial, donde funcionarán 1.734 mesas electorales.

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En esta oportunidad, los santiagueños elegirán autoridades en 25 de los 28 municipios de la provincia y en la Comisión Municipal de Donadeu, donde se realizará una elección especial para designar a un nuevo comisionado municipal tras el fallecimiento de la autoridad electa.

Los comicios comprenderán municipios de primera, segunda y tercera categoría. En la primera renovarán autoridades Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías; en la segunda lo harán Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado; mientras que en la tercera habrá elecciones en Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua.

En los principales distritos de la provincia habrá una amplia oferta electoral. En la Capital competirán Mario Benavente (Frente Cívico), Beatriz Yunes (La Libertad Avanza), Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago), Marianella Lezama Hid (Frente Renovador y Progresista), Natalia Neme (UCR), Roxana Trejo (MST-Nueva Izquierda) y Jorge Mussetti (Frente Primero Santiago). En La Banda se enfrentarán Roger Nediani (Frente Compromiso y Unidad), Llamil Abdala (Frente Cívico), Miguel Torres (La Libertad Avanza), Lorena Gladys Bazán (Despierta Santiago), Pablo Mirolo (Frente Renovador y Progresista), Luciano Rodríguez (Somos Nosotros Somos Bandeños-UCEDE/PRI), Julio César Scabuzzo (Proyecto Sur) y Gustavo Miranda (Fuerza Vecinal).

En Las Termas de Río Hondo competirán Paula Cánepa, Domingo "Mingo" Gatella, Dante Donadel y José Fares Ruiz; en Añatuya los candidatos serán Julio Castro, Rubén Timofeijuk y Eugenia Coppede; mientras que en Frías buscarán la intendencia Mauricio Bustamante, Humberto Salim, Lucas Sequeira y Juan Manuel Baracat. También habrá elecciones en Monte Quemado, Quimilí, Fernández y el resto de los municipios alcanzados por la convocatoria.

El padrón electoral ya se encuentra disponible para consultar el establecimiento de votación, el número de mesa y el orden asignado para emitir el sufragio. Las autoridades recomendaron verificar previamente esos datos para agilizar la jornada. Cabe recordar que el padrón fue cerrado el 2 de febrero de 2026, por lo que los cambios de domicilio realizados con posterioridad a esa fecha no se verán reflejados en estas elecciones. Además, solo figuran los electores con domicilio dentro del ejido municipal correspondiente.

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La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 y volverá a utilizarse la boleta partidaria tradicional en papel, a diferencia de las elecciones nacionales de 2025. En la mayoría de los municipios se elegirán intendentes y concejales, mientras que en La Banda también se votará Defensor del Pueblo.

Podrán emitir su voto quienes figuren en el padrón y presenten un Documento Nacional de Identidad habilitado. Todos los formatos físicos del DNI son válidos, incluso aquellos que llevan la leyenda "No válido para votar", aunque no se permitirá votar con el DNI digital.

En la previa de los comicios también se completó el operativo de preparación de los establecimientos educativos. Los directivos de las 221 escuelas afectadas garantizaron la apertura de los edificios para permitir el ingreso del personal autorizado encargado de distribuir el material electoral y dejar listas las 1.734 mesas que funcionarán durante la jornada. Desde la organización destacaron la colaboración de las instituciones educativas para asegurar que todo el operativo quedara dispuesto en tiempo y forma.

Las autoridades de mesa recibieron capacitaciones presenciales en el Fórum Centro de Convenciones para Capital y La Banda, además de una modalidad virtual destinada a quienes cumplirán esa función en el interior de la provincia. Asimismo, solicitaron a los designados presentarse con suficiente anticipación para facilitar la organización y permitir la apertura de las mesas a las 8, como establece la normativa.

Por otra parte, desde 48 horas antes del inicio de la votación rige la veda electoral, período durante el cual quedan prohibidos los actos públicos de campaña y otras actividades proselitistas previstas por la legislación vigente.

Quienes estén obligados a votar y no emitan su sufragio, ni justifiquen su ausencia, podrán afrontar multas económicas y otras sanciones previstas por la legislación electoral.

El Código Electoral Provincial remite al Código Electoral Nacional, que establece una multa de entre $50 y $500 para quienes incumplan con el deber de votar sin una causa justificada. Además, el elector podrá quedar registrado como infractor.

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Las consecuencias no se limitan a la sanción económica. Quienes figuren como infractores no podrán ser designados para empleos públicos durante tres años, mientras que quienes no abonen la multa correspondiente no podrán realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales por el plazo de un año.

No obstante, la normativa contempla excepciones para quienes no puedan asistir a votar por encontrarse fuera de la provincia o por razones de salud. En esos casos, el elector dispone de 60 días para justificar su ausencia ante la Justicia Electoral y evitar las sanciones correspondientes.