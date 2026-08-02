Operativo de limpieza y seguridad en el macrocentro de Salta

La Policía de Salta realizó un operativo de seguridad y limpieza en calle Corrientes para mejorar la seguridad ciudadana y los espacios públicos.

Hoy 01:34

En un esfuerzo conjunto, la Policía de Salta llevó a cabo un operativo integral de prevención y seguridad en calle Corrientes, situado entre las calles Alberdi y Virgilio Tedín. Este operativo se realizó en colaboración con la Municipalidad de Salta, reflejando un compromiso por mejorar la seguridad en la zona.

Durante la intervención, los recursos policiales implementaron controles preventivos, que incluyeron la identificación de personas, así como la fiscalización de comercios locales. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos y contravenciones.

Además de las medidas de seguridad, se ejecutaron tareas de limpieza y acondicionamiento en el área, con el objetivo de recuperar y mantener los espacios públicos en condiciones óptimas para el uso de la comunidad. Este tipo de iniciativas son cruciales para asegurar un entorno seguro y limpio.

El operativo también incluyó recorridos de proximidad por parte de las fuerzas policiales, quienes mantuvieron una presencia activa en establecimientos educativos, centros de salud y organismos públicos, lo que contribuye a generar una sensación de seguridad entre los ciudadanos.

La supervisión del dispositivo estuvo a cargo del Director del Distrito de Prevención 1, Comisario Mayor Cristian Chaile Maldonado, quien destacó la importancia de estas acciones para la comunidad. El trabajo coordinado entre las autoridades es esencial para abordar las preocupaciones de seguridad de manera efectiva.

Este tipo de operativos no solo busca prevenir actividades delictivas, sino también fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad en el uso de los espacios públicos. La colaboración entre diferentes entidades es fundamental para lograr un impacto positivo en la seguridad ciudadana.