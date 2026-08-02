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Detienen a un ladrón tras asalto a despensa en Jujuy

Un joven fue detenido por la policía tras asaltar una despensa en Jujuy, gracias a la rápida intervención de los vecinos que lo retuvieron.

Hoy 02:11

Efectivos de la Seccional 23° detuvieron a un joven sospechoso que, tras asaltar una despensa, fue golpeado y retenido por los residentes del barrio.

El ilícito ocurrió la noche pasada, cuando los habitantes del barrio 23 de Agosto observaron a un joven robando en un pequeño comercio ubicado en la calle Juan Bautista Alberdi.

Tras cometer el robo, el individuo intentó darse a la fuga corriendo hacia la avenida Belgrano.

Aproximadamente a las 21.30, los testigos del asalto persiguieron al fugitivo y lograron alcanzarlo en la esquina de Belgrano y Patria, donde comenzaron a propinarle golpes.

Durante este incidente, un vecino contactó al Sistema 911 para solicitar la intervención policial, lo que llevó a que una patrulla de la Seccional 23° se dirigiera rápidamente a la escena.

Al llegar, los uniformados encontraron al sospechoso retenido por los residentes, quien presentaba visibles heridas a causa de los golpes recibidos.

Inmediatamente, los policías procedieron a detener al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial, mientras que uno de los testigos formalizó la denuncia por robo.

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