“Participen, elijan y sean protagonistas”: el mensaje de Mukdise tras votar en Las Termas

El diputado nacional remarcó la importancia de fortalecer la democracia a través del voto y destacó el trabajo desplegado durante la jornada electoral.

Hoy 13:31

El diputado nacional Jorge Mukdise emitió su voto este domingo al mediodía en el Colegio Emaús de Las Termas de Río Hondo, en el marco de las elecciones municipales que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

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Tras sufragar, el legislador destacó el movimiento registrado en los establecimientos educativos y valoró el trabajo de quienes participan en la organización de la jornada electoral. Asimismo, señaló que durante las primeras horas hubo una menor concurrencia debido a las bajas temperaturas, aunque con el correr de la mañana se incrementó la presencia de votantes.

"Espero que sea una verdadera fiesta y que los ciudadanos valoremos este sistema, esta democracia que ya se ha consolidado en la Argentina y que hoy no es algo común en muchos lugares del mundo", expresó.

En ese sentido, Mukdise remarcó la importancia de la participación ciudadana y convocó a los vecinos a acercarse a las urnas para elegir a sus representantes. "Es muy importante poder elegir nuestras autoridades. Participen, elijan y sean protagonistas de este proceso democrático", sostuvo.

Además, recordó que la consolidación de la democracia fue un proceso que llevó tiempo en la Argentina y destacó el valor de vivir en un período de libertad y participación política.

Finalmente, envió un saludo a todos los dirigentes y militantes que forman parte de la jornada electoral, con especial reconocimiento a quienes integran su espacio político.