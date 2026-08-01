En vivo: Mitre visita a Ciudad de Bolívar con la necesidad de volver al triunfo

El Aurinegro jugará esta tarde desde las 15 por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.
Mitre visitará esta tarde desde las 15 a Ciudad de Bolívar, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Mitre visitará esta tarde desde las 15 a Ciudad de Bolívar, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.
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