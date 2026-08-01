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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 26º
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En vivo: Mitre visita a Ciudad de Bolívar con la necesidad de volver al triunfo

El Aurinegro jugará esta tarde desde las 15 por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.

Hoy 15:25

Mitre visitará esta tarde desde las 15 a Ciudad de Bolívar, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.

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TEMAS Primera Nacional Club Atlético Mitre
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