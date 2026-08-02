“Feliz de volver a disfrutar del fútbol”: el posteo de Garnacho tras su debut en el Aston Villa

El ex Chelsea y Manchester United fue titular en el amistoso del conjunto inglés y expresó su alegría por volver a las canchas después de tres meses de inactividad.

Hoy 15:07

Alejandro Garnacho expresó su alegría después de debutar con la camiseta del Aston Villa y volver a disputar un partido tras tres meses de inactividad.

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El futbolista argentino fue titular y jugó los primeros 45 minutos en la victoria por 3-1 del conjunto dirigido por Unai Emery frente a un combinado de figuras de Indonesia, en un amistoso disputado en Yakarta.

“Feliz de volver a disfrutar del fútbol”, escribió Garnacho en una historia de Instagram, acompañada por una imagen con la camiseta número 17 de su nuevo equipo.

“Primer inicio después de tres meses”

El extremo también destacó el tiempo que había transcurrido desde su última titularidad.

“Primer inicio luego de tres meses. 1% cada día. Gracias, Indonesia”, publicó. Además, anticipó el próximo compromiso de la pretemporada: “Nos vemos pronto, Bangkok”.

Más allá de tratarse de un encuentro preparatorio, el partido marcó su regreso a la actividad. Su última aparición había sido el 19 de mayo, cuando disputó dos minutos en la victoria de Chelsea frente a Tottenham.

Para encontrar su anterior partido como titular hay que remontarse al 26 de abril, en el triunfo por la mínima ante Leeds United.

Su objetivo en Aston Villa

Garnacho llegó cedido al Aston Villa después de una temporada en la que disputó 43 partidos y convirtió ocho goles, aunque no logró consolidarse como una pieza habitual del equipo.

La falta de continuidad también lo dejó sin posibilidades de pelear por un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para el último Mundial.

“Quiero estar en mi mejor versión, trabajar duro cada día y dar lo mejor de mí para el club y para los aficionados”, había expresado tras concretar su incorporación.

En Aston Villa compartirá plantel con los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, mientras busca recuperar ritmo, continuidad y protagonismo.