Se abren las inscripciones para una nueva etapa del taller de programación con scratch

La propuesta está destinada a niños y niñas de 8 a 12 años y busca acercarlos al mundo de la programación a través de la creación de videojuegos, animaciones e historias digitales.

Hoy 14:47

La Casa del Bicentenario informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller Intensivo de Programación con Scratch, una propuesta destinada a niños y niñas de 8 a 12 años.

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A lo largo del taller, los participantes aprenderán los fundamentos de la programación de una manera lúdica e interactiva, creando sus propios videojuegos, animaciones e historias digitales mediante Scratch, una de las plataformas educativas más utilizadas en el mundo para la enseñanza de la programación infantil.

Además de incorporar conocimientos tecnológicos, los niños desarrollarán habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, en un entorno dinámico, creativo y pensado especialmente para aprender jugando. No se requieren conocimientos previos para participar.

La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 385 582-3707.

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para que los niños aprovechen las vacaciones de invierno incorporando herramientas tecnológicas que contribuirán a su formación y desarrollo futuro.