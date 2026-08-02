Neder: "El gobierno municipal es el primer contacto directo de la política con el pueblo"

El senador nacional y titular del PJ santiagueño destacó el rol clave de los municipios, la importancia de la solidaridad, la unidad y la convivencia social para el desarrollo de las comunidades.

Hoy 13:48

El presidente del Partido Justicialista emitió su sufragio en la Mesa 250 de la Escuela Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en ciudad Capital.

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El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio “Pichón” Neder, emitió su sufragio en la Mesa 250 de la Escuela Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en ciudad Capital, y tras ello mantuvo un contacto con los medios de prensa donde reflexionó sobre el rol central de los municipios, la importancia de la solidaridad y la búsqueda de un desarrollo urbano armónico.

Neder reflexionó sobre el valor transformador de los gobiernos locales y la necesidad de priorizar la convivencia pacífica por encima de las divisiones. "El gobierno municipal es el primer contacto directo de la política con el pueblo. Es el que se ocupa del buen vivir de una ciudad: la limpieza, las cloacas, el agua y todo el contexto urbano para mejorar la calidad de vida en cada barrio", remarcó.

A continuación, sostuvo que, aunque las sociedades se han ido transformando con el tiempo, la esencia de la administración local mantiene vivas sus demandas históricas en materia de servicios y gestión comunitaria. Remarcó que el objetivo de todo intendente debe ser garantizar una convivencia social y cultural que le dé realce y orden a su ciudad.

Destacó que el cuidado del ambiente, la recolección de residuos y la infraestructura básica siguen siendo los pilares sobre los que se construye el bienestar de los vecinos. Enfatizó la necesidad de consolidar entornos tranquilos para que las familias y los jóvenes puedan transitar y desarrollarse según los requerimientos de los tiempos actuales.

En un tramo central de su mensaje, el senador hizo hincapié en que el crecimiento de una comunidad depende de un compromiso colectivo y rechazó los enfoques individualistas o sectarios en la gestión pública. "Yo creo que los pueblos crecen y se desarrollan cuando hay unidad, compromiso y solidaridad. Ningún pueblo sobre la tierra crece en la desunión, en el descompromiso o en el individualismo. La fortaleza de la democracia es la paz social de los pueblos para ir a elegir sus autoridades con total libertad como se está haciendo", concluyó Neder.