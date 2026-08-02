Miguel Montenegro emitió su voto en la Escuela Juan Felipe Ibarra

El candidato a concejal por la Lista 16 del Frente Compromiso y Unidad emitió su voto en la Escuela Juan Felipe Ibarra, expresó su confianza en el respaldo de los vecinos y aseguró que buscará consolidar una ciudad "próspera y moderna".

Hoy 13:22

En el marco de las elecciones municipales que se desarrollan este domingo en la ciudad de La Banda, el candidato a concejal que encabeza la Lista 16 del Frente Compromiso y Unidad (FCU), Miguel Montenegro, emitió su voto durante el mediodía en la Escuela “Juan Felipe Ibarra”, ubicada en el barrio Ampliación Parque Industrial.

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El postulante concurrió al establecimiento educativo para cumplir con su deber cívico, acompañando el desarrollo de una nueva jornada democrática en la que los vecinos bandeños eligen a las autoridades municipales que conducirán los destinos de la ciudad por los próximos cuatro años.

En la ocasión, Miguel Montenegro señaló lo siguiente: “Estoy muy feliz porque esto es lo que nos permite la democracia, renovar y plebiscitar nuestra gestión.

Yo creo que estamos en un muy buen punto, me da esa sensación, siento el cariño de la gente. Pero esto también va acompañado de que tenemos una idea de ciudad, que es la idea de Roger Nediani.

Esto es lo que hemos venido a defender, por eso nos exponemos una vez más porque sabemos que nos hace falta una continuidad para poder concretar el sueño que tenemos de siempre y que es el sueño de los bandeños, una ciudad próspera y moderna.

Agregó: “La campaña electoral que desarrollamos fue corta, intensa y satisfactoria porque creo que hemos sabido escuchar al vecino. Siempre escuchamos al vecino atendiendo a sus necesidades esenciales y estructurales.

Hemos hecho lo que decimos los peronistas, justicia social, a pesar de que está prohibido en este país hablar de eso.

Además realizamos una defensa irrestricta de los derechos los bandeños y de la reparación histórica que no llega nunca y que nosotros creemos que esta vez sí porque estamos convencidos de que nosotros lo vamos a lograr.