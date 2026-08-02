Victoria Torres convocó a los vecinos bandeños a participar activamente de los comicios

La candidata a viceintendenta por el Frente Compromiso y Unidad sufragó en el Instituto Bernardino Rivadavia y destacó la importancia del voto como herramienta democrática.

Hoy 11:56

En el marco de las elecciones municipales que se desarrollan en la ciudad de La Banda, la candidata a viceintendenta por el Frente Compromiso y Unidad (FCU), Dra. Victoria Torres, emitió su voto durante la mañana de este domingo en el Instituto "Bernardino Rivadavia".

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Tras cumplir con su deber cívico, Torres valoró el desarrollo de la jornada electoral y convocó a los vecinos a participar activamente de los comicios, resaltando la importancia del voto como herramienta fundamental para fortalecer la democracia.

“Estoy feliz de vivir esta jornada de democracia en nuestra ciudad de La Banda. Contentos por toda la buena organización, el gran trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral Provincial y el Tribunal Electoral Municipal.

Reconocer que gracias a todo ese trabajo, hoy todas las escuelas están correctamente funcionando. Ha habido unas pequeñas demoras que son lo lógico, lo normal, tardanzas normales, pero después están todos los establecimientos funcionando correctamente, con sus autoridades de mesa, con sus fiscales de todos los partidos políticos.

Agregó: “Más que nada, decirle a todos los vecinos que en esta jornada de democracia, la democracia la hacemos entre todos, entonces es fundamental que todos los ciudadanos vayan a votar, porque es una manera de ejercer este derecho tan importante que tenemos los argentinos y los bandeños en particular, así que los invitamos a que vayan a votar.

Muchas veces los ciudadanos no dimensionamos la posibilidad que tenemos en nuestras manos, muchas veces hay un cierto porcentaje de voto en blanco o de no participación, lo cual no es lo adecuado.

Todos vivimos en sociedad y vivir en sociedad implica también ejercer estos derechos que posibilitan que tengamos los gobernantes que nos merecemos los ciudadanos. Por eso es importante y es fundamental la participación de todos los ciudadanos”.

“Las elecciones a nivel nacional, provincial y municipal son un plebiscito, en este caso, de la gestión municipal en curso, así que nosotros llegamos aquí como gestión tranquilos, con mucho trabajo realizado, con la tranquilidad de haber trabajado mucho para el beneficio de los vecinos, así que estamos esperanzados de que todo va a estar bien”, concluyó Torres.