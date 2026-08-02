Norma Fuentes: "Voy a seguir acompañando este proyecto con mucho compromiso"

La intendenta de la Capital emitió su voto en el colegio Laura Vicuña y destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones municipales.

Hoy 12:28

La intendenta de la Capital, Norma Fuentes, emitió su voto pasado el mediodía en el colegio Laura Vicuña, en el marco de la jornada electoral municipal.

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Tras sufragar, la jefa comunal destacó la importancia de estos comicios por su cercanía con la ciudadanía. “Es un momento muy importante porque estamos eligiendo una autoridad directa, que tiene que ver con el contacto cotidiano. Es importante la participación para consolidar la democracia”, expresó.

Fuentes señaló además que se encontraba siguiendo el desarrollo de la jornada junto a su equipo. “Estamos expectantes, trabajando desde temprano para solucionar cualquier situación que pueda surgir”, indicó.

La intendenta también agradeció a los vecinos de la ciudad y valoró su gestión al frente del municipio. “He tenido la posibilidad de gobernar la ciudad consolidando proyectos en un contexto totalmente adverso”, afirmó.

Finalmente, manifestó su decisión de continuar acompañando al espacio político del que forma parte. “Voy a seguir acompañando a quien es parte de este proyecto, como militante, con mucho compromiso”, concluyó.