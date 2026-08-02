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Justo Molina Areal emitió su voto y destacó la participación de los santiagueños

El candidato a primer concejal por el Frente Cívico por Santiago sufragó en la Escuela N° 50 del barrio Cabildo y valoró la expresión libre de los ciudadanos en las urnas.

Hoy 12:02

El candidato a primer concejal de la ciudad Capital por el Frente Cívico por Santiago, Justo Molina Areal, valoró la decisión de los santiagueños de expresarse con libertad para decidir por su futuro.

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Así lo expresó luego de votar en la mesa 418 de la Escuela N° 50 del barrio Cabildo, oportunidad en la que destacó: "Estamos disfrutando de una jornada cívica que va muy bien, que está normal. Eso realmente nos gratifica porque es un voto de confianza de la gente hacia el sistema democrático”.

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