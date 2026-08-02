Rubén Timofiejuk emitió su voto y aseguró: “Se viene un gran cambio para Añatuya”

El candidato del Frente Cívico sufragó en la Escuela Julio A. Roca y expresó su confianza en el futuro de la ciudad, convocando a los vecinos a construir una nueva Añatuya.

Hoy 10:56

El candidato del Frente Cívico, Rubén Timofiejuk, emitió su voto este domingo en la Escuela Julio A. Roca de Añatuya, en el marco de las elecciones municipales.

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Tras cumplir con su deber cívico, expresó que votó “con esperanza y con fe”, convencido de que se aproxima un cambio para la ciudad y toda la zona.

Además, agradeció a las autoridades de mesa por la atención recibida y destacó el trabajo de la prensa presente desde las primeras horas de la jornada.

“Solo les puedo decir a mis queridos vecinos de Añatuya y toda la zona, que juntos construyamos una nueva Añatuya. Una Añatuya con esperanza, con más oportunidades, una ciudad como todos nos merecemos”, concluyó.