Luciano Rodríguez Romagnoli: “El bandeño va a demostrar que quiere un verdadero cambio en la ciudad”

El candidato a intendente de La Banda sufragó en el Colegio Fils Pierre y remarcó la importancia de elegir “a un bandeño” para conducir el futuro de la ciudad durante los próximos cuatro años.

Hoy 11:34

El candidato a intendente por la ciudad de La Banda, Luciano Rodríguez Romagnoli, emitió su voto este domingo en el Colegio Fill Pierre, en el marco de las elecciones municipales.

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Tras sufragar, destacó la importancia de la jornada electoral y aseguró que quedará marcada en la historia como una “fiesta cívica muy importante”. Además, valoró la presencia de los bandeños desde temprano y el compromiso de quienes participan del proceso democrático.

“Es un domingo especial, sobre todo aquí en la cuna de poetas, donde venir a votar y expresarse es más que importante para mejorar la calidad de vida”, expresó.

Rodríguez Romagnoli señaló que espera que con el correr de las horas los vecinos se acerquen a las urnas y le den “el color y el calor” necesario a la jornada. También remarcó que llevó adelante una campaña “intensa, con mucho amor, dirigencia y pasión”, y sostuvo que los bandeños definirán el rumbo de la ciudad para los próximos cuatro años.