Roger Nediani emitió su voto y convocó a los bandeños a participar de la jornada democrática

El candidato a intendente por el Frente Compromiso y Unidad destacó la importancia del voto como herramienta para fortalecer la democracia y estimó una participación de hasta el 68% del padrón.

Hoy 11:02

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Compromiso y Unidad (FCU), Ing. Roger Elías Nediani, emitió su voto durante la mañana de este domingo en el Colegio Santiago Apóstol, en el marco de las elecciones municipales 2026.

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Tras sufragar, Nediani remarcó la relevancia de la participación ciudadana y expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada, al tiempo que convocó a los vecinos a acercarse a las urnas.

“Es una jornada muy importante, una verdadera fiesta cívica. Cada vez que tenemos la posibilidad de votar, estamos reafirmando este sistema que hace casi 43 años decidimos adoptar los argentinos: vivir en democracia”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que este es el momento en el que el ciudadano ejerce plenamente su rol. “Estos son los momentos en los que el ciudadano es soberano, por eso debe aprovechar este día para concurrir a votar con responsabilidad y compromiso”, afirmó.

Sobre el desarrollo de los comicios, indicó que comenzaron con normalidad, aunque con algunas demoras. “Hubo algunas ausencias de presidentes de mesa, lo que retrasó la apertura en ciertos casos, pero la jornada se está desarrollando con normalidad”, explicó.

Asimismo, estimó que la participación podría ubicarse entre el 65% y el 68% del padrón, aunque expresó su deseo de que sea mayor. “Siempre anhelamos que la concurrencia sea lo más alta posible”, agregó.

Nediani también destacó la importancia de esta elección para el futuro de la ciudad: “Esta es la oportunidad para elegir quién va a gobernar los próximos cuatro años en La Banda. Por eso pedimos a los vecinos que se acerquen a votar con total libertad”.

Finalmente, subrayó la cercanía de las elecciones municipales con la vida cotidiana de la gente. “El municipio es el primer lugar al que acuden los vecinos cuando tienen un problema. Por eso estas elecciones son mucho más cercanas y generan mayor interés en la comunidad”, concluyó.