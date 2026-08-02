Elías Suárez: "La participación es fundamental porque expresa el sentir del pueblo"

El Gobernador votó en la Escuela Sor María de Paz y Figueroa y destacó que "elegir las autoridades le da legitimidad al proceso democrático".

Hoy 10:51

El gobernador Elías Suárez emitió su voto en la Escuela Sor María de Paz y Figueroa y resaltó la importancia de la participación ciudadana como pilar del sistema democrático.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras sufragar, el mandatario subrayó que “elegir las autoridades le da legitimidad al proceso democrático” y remarcó la necesidad de que los ciudadanos puedan expresarse con libertad. “Mi punto de vista es que los ciudadanos expresen en libertad su voto para construir entre todos la democracia”, afirmó.

En relación al desarrollo de los comicios, indicó que se llevan adelante con normalidad. “Hasta donde sé, las elecciones se están desarrollando con normalidad, las mesas están abiertas y esperamos que la ciudadanía pueda votar con expectativa en una elección que nos da mucha esperanza de cara al futuro”, señaló.

Suárez insistió en que “la participación de los ciudadanos es fundamental porque expresa el sentir del pueblo”, y consideró que la motivación principal de la gente es poder manifestar su opinión a través del voto. “Hoy es un momento importante para la democracia, donde podemos decir cuál es nuestra opinión y comprometernos con ella”, agregó.

Asimismo, destacó el rol de los jóvenes en el proceso electoral. “El voto joven es fundamental. Cuando la juventud se compromete, nos está mostrando cuál es el futuro que se espera”, sostuvo.

El gobernador también valoró la presencia de nuevos dirigentes en la contienda. “Es muy valioso que haya caras nuevas en las listas, que se comprometan en el marco de la democracia”, expresó.

Finalmente, aseguró que continuará siguiendo de cerca el desarrollo de la jornada. “Tenemos una responsabilidad institucional para garantizar que la gente pueda votar en libertad”, concluyó.