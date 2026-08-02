El Papa alertó por la crisis migratoria en Ceuta y reclamó paz y estabilidad

León XIV manifestó su preocupación por el ingreso masivo de personas desde Marruecos y llamó a buscar soluciones frente al agravamiento del escenario en la frontera española.

Hoy 10:44

El papa León XIV reclamó “soluciones de paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta, en su primer pronunciamiento sobre el tenso cruce de miles de personas desde Marruecos hacia el enclave español, ubicado en la costa norte de África. Hasta el momento murieron 71 migrantes por el masivo cruce hacia Ceuta, donde se produjeron violentos incidentes.

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León XIV dijo en el Ángelus en la Plaza de San Pedro: “Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.

Se trata de la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria de los últimos días en Ceuta, ciudad autónoma española, pese a que se ubica en el norte de África. Donde el jueves pasado se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, en su mayoría a nado.

La preocupación por el drama de la migración es uno de los ejes del papado de León XIV, que reclama una respuesta a la crisis basada en la dignidad humana. En su reciente viaje a España, en junio, el papa reforzó estos mensajes en la etapa de las islas Canarias, donde se reunió con migrantes y organizaciones humanitarias.

Aunque la mayoría, unos 73.5000 según cálculos policiales, volvieron al país africano, la crisis reavivó el debate en la Unión Europea por la crisis migratoria y las fronteras del continente. De hecho, el próximo martes los ministros de Interior de los países miembros celebrarán una reunión de urgencia para analizar la situación de Ceuta.