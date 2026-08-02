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Pérez Carletti, tras emitir su voto: "Hemos jugado con cancha inclinada pero estamos dando batalla"

El candidato a intendente de la Capital por Despierta Santiago sufragó minutos antes de las 9 en el Colegio San José.

Hoy 10:00

El candidato a intendente de la Capital por el espacio Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, emitió su voto minutos antes de las 9 de la mañana en el Colegio San José.

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Tras cumplir con su deber cívico, expresó: “Es una jornada democrática, un día feliz porque la gente puede expresarse. Hemos jugado con cancha inclinada, pero estamos dando batalla y estamos contentos con los vecinos que han acompañado nuestra propuesta”.

En ese sentido, remarcó la importancia del sufragio como herramienta de participación: “Hoy es el día para hablar en silencio con el voto”.

Respecto al desarrollo de los comicios, estimó que la participación podría alcanzar alrededor del 70% del padrón, e instó a la ciudadanía a acercarse a las urnas. “El mensaje a los vecinos es que hoy es el momento para expresarse. La próxima oportunidad va a ser dentro de cuatro años”, señaló.

Por último, indicó que aguardará los resultados junto a su equipo de trabajo en el búnker ubicado en calle Absalón Rojas, desde donde también estarán monitoreando el desarrollo de la jornada ante cualquier eventualidad.

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