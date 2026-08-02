La ministra de Educación emitió su voto y alentó a los jóvenes a participar en las elecciones

Mariela Nassif, sufragó este domingo en el Colegio Santiago Apóstol de La Banda. Tras emitir su voto, destacó el desarrollo de la jornada electoral y convocó a los jóvenes a involucrarse activamente en la vida democrática.

Hoy 09:51

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, emitió su voto pasadas las 8 de la mañana en la mesa N ° 822 del Colegio Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, oportunidad en la que destacó la importancia de esta jornada democrática y alentó a los jóvenes a participar. “No es una cuestión de adultos; el futuro de una ciudad, de una provincia y del país también es responsabilidad de los jóvenes”, dijo.

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Tras cumplir con su deber cívico, Nassif expresó su emoción por participar de una nueva jornada democrática en la provincia. “Como ciudadana siento una enorme alegría de poder vivir una nueva jornada cívica en Santiago del Estero, en esta oportunidad eligiendo autoridades en cada uno de los municipios y, en este caso particular, en la ciudad de La Banda, de la cual soy hija. Siempre es una alegría estar aquí ejerciendo mi derecho cívico”, manifestó.

Al referirse al inicio de los comicios, la ministra destacó: “Las mesas ya han sido constituidas y las escuelas están funcionando. La Banda tiene un padrón que supera los 100 mil electores y contamos con 36 establecimientos habilitados y 287 mesas que ya están en pleno funcionamiento. Estamos contentos y esperanzados de que la ciudadanía pueda expresar su voluntad y definir el destino de esta ciudad y de todos los municipios que hoy eligen sus autoridades”.

Consultada sobre algunas demoras registradas durante la apertura de determinadas mesas, explicó que se trató de situaciones habituales en este tipo de procesos electorales, vinculadas a la constitución de las mesas y a la organización de las autoridades.

También dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes que votan por primera vez. “Les pido que se involucren, que participen, que lean y conozcan de qué se trata la democracia. Esto no es una cuestión de adultos; el futuro de una ciudad, de una provincia y del país también es responsabilidad de los jóvenes. Con su mirada, sus ideas y su compromiso nos van a ayudar a construir una sociedad mejor para todos”, expresó.