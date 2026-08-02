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Roxana Trejo cumplió con su deber cívico en la Escuela José Ingenieros

La candidata a intendente por el MST emitió su voto este domingo en una jornada que comenzó con normalidad.

Hoy 09:48
Roxana Trejo

La candidata a intendente por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Roxana Trejo, emitió su voto durante las primeras horas de este domingo en la mesa 206 de la Escuela José Ingenieros, ubicada en el barrio Borges.

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La jornada electoral comenzó con total normalidad y los vecinos concurren a las urnas para elegir a las próximas autoridades locales, en una elección que genera expectativa en el departamento.

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