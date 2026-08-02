Natalia Neme: "Hemos tenido una buena recepción en los barrios y esperamos que eso se refleje en las urnas"

La candidata a intendente de la Capital por la Unión Cívica Radical Natalia Neme emitió su voto en el Colegio del Centenario.

Hoy 10:08

La candidata a intendente de la Capital por la Unión Cívica Radical, Natalia Neme, emitió su voto en el Colegio del Centenario, en el marco de la jornada electoral.

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Tras sufragar, la dirigente subrayó la importancia del proceso democrático: “Hoy es el día y la oportunidad de fortalecer nuestra democracia a través del voto. Vamos a decidir qué tipo de ciudad queremos y cómo será nuestro día a día. No hay que perder la oportunidad de participar en la construcción de nuestro futuro”.

Neme también agradeció el trabajo de quienes forman parte del proceso electoral. “Quiero destacar a los fiscales, que están cuidando nuestros votos y permitiendo que todo se desarrolle con normalidad. Que sea también una instancia de diálogo y construcción para la gestión que viene”, expresó.

En relación con la campaña, la candidata se mostró optimista: “Hemos tenido una muy buena recepción en los barrios y esperamos que eso se vea reflejado en las urnas”.

Por último, indicó que continuará siguiendo el desarrollo de la jornada desde el comité junto a su equipo, a la espera de los resultados finales.