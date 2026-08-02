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Alejandro Parnas: “Esperamos que la gente se anime, salga de sus casas y decida el futuro de nuestra ciudad”

El candidato a primer concejal por La Libertad Avanza emitió su voto en el Colegio José Ingenieros y destacó la importancia de la jornada electoral.

Hoy 10:25

El candidato a primer concejal por La Libertad Avanza, Alejandro Parnas, emitió su voto este domingo en el Colegio José Ingenieros, ubicado en el barrio Borges, y destacó la importancia de la jornada democrática.

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Tras sufragar, señaló que se trata de “una jornada importantísima, como todas las elecciones”, al remarcar que es la oportunidad de elegir a quienes representarán a los ciudadanos y definir el futuro de Santiago del Estero.

Parnas indicó que durante las primeras horas se registró un movimiento tranquilo en los establecimientos, aunque con una afluencia de votantes que crece con el correr del día.

Además, contó que aguardará la evolución de la jornada junto a su familia y luego se acercará a la sede partidaria. “Esperamos que la gente se anime, salga de sus casas y decida el futuro de nuestra ciudad”, expresó.

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