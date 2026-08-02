La Libertad Avanza reactiva esta semana su agenda en el Senado con la Ley de Propiedad Privada y el Súper RIGI

El oficialismo buscará aprobar el proyecto que modifica el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros y avanzar con el debate del nuevo régimen de incentivo para grandes inversiones.

Hoy 09:28

El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la demorada Ley de Propiedad Privada y avanzar con el debate del Súper RIGI, dos proyectos considerados clave por la Casa Rosada para atraer inversiones.

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La Libertad Avanza apunta a reactivar su agenda legislativa durante agosto con un amplio temario que también incluye los proyectos sobre Sociedades, Zonas Frías y Salud Mental, mientras aguarda que Diputados avance con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

En la primera semana del mes, el oficialismo intentará aprobar en la sesión convocada para el jueves al mediodía el proyecto de Propiedad Privada y avanzar en comisión con el debate del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La mesa política del Gobierno busca sancionar en el Senado parte del paquete económico, además de avanzar con la reforma electoral y la designación de jueces.

Por quinta vez, la bancada de LLA, presidida por Patricia Bullrich, apuesta a sancionar la iniciativa denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque con un fuerte rol de las provincias para avalar o rechazar esas operaciones.

El oficialismo también busca despejar el camino legislativo de cara a septiembre, cuando el Gobierno pretende destrabar el debate sobre la reforma electoral. Ese tratamiento permanece frenado, ya que los bloques dialoguistas se resisten a eliminar las PASO y solo aceptarían discutir una eventual suspensión para las presidenciales de 2027.

Los detalles del proyecto

El Gobierno llegará al recinto tras cerrar filas entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien no estaba de acuerdo con los cambios introducidos en la versión número 15 del texto.

Si bien en el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, el miércoles 5 de agosto mantendrán una reunión por la tarde con aliados para garantizar que no haya inconvenientes durante la sesión.

También tienen en cuenta que la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá el debate, ya que estará a cargo del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, la sesión será encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La propuesta oficial mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera puedan comprar tierras, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, se sostiene que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de la normativa vigente.

Uno de los cambios incorporados fue la eliminación del artículo referido al silencio administrativo, que establecía que, si no había un pronunciamiento de la provincia o de la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba automáticamente aprobada.

El Súper RIGI

En paralelo, el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, será debatido el miércoles a las 15.30 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, con el objetivo de avanzar hacia el dictamen.

En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios gracias al respaldo de los bloques aliados que acompañaron el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque la negociación continuará hasta el momento de la sesión.

La intención de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes y convertirla en ley.

El Súper RIGI fue diseñado por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica, a través de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios.

El régimen alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en la Argentina o que se encuentran en etapa de experimentación.

Entre los sectores que el oficialismo busca dinamizar aparecen la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, la biotecnología, la producción de baterías, las energías renovables como el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares, los reactores nucleares pequeños y medianos, los semiconductores y la inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios del nuevo esquema se requerirá un umbral mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 200 millones de dólares establecidos para el RIGI original.