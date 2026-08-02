El candidato a comisionado municipal de Donadeu Elio Enrique Seggiaro emitió su voto

La localidad del departamento Alberdi vive una jornada electoral clave, siendo el único punto donde se elige comisionado municipal.

Hoy 09:06

El candidato por la lista Nº 11 del Frente Encuentro Cívico, Elio Enrique Seggiaro, emitió su voto en la mesa Nº 777 de la Escuela Nº 402 Jorge Trejo, en el marco de las elecciones para comisionado municipal en la localidad de Donadeu, departamento Alberdi.

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El acto eleccionario se desarrolla con normalidad en esta pequeña comunidad ubicada a unos 200 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, sobre la ruta 5, dentro del circuito Nº 35.

Donadeu es el único distrito donde se lleva adelante este tipo de elección, con un total de 785 electores habilitados para sufragar. Para ello, se dispusieron tres mesas: 775, 776 y 777, todas funcionando en el mismo establecimiento educativo.

La jornada transcurre con expectativa entre los vecinos, quienes definirán mediante el voto a su próxima autoridad local en una elección que concentra la atención del departamento.