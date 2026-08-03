El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 3 de agosto: se prevé una jornada mayormente nublada y una máxima de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad durante todo el día, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas agradables. El martes se espera un leve descenso de la mínima.

Hoy 01:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 3 de agosto una jornada con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero, temperaturas templadas y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. La probabilidad de lluvias será del 0% durante la madrugada, la tarde y la noche, con apenas una chance de entre 0 y 10% durante la mañana.

En cuanto al estado del cielo, se espera que permanezca parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado en el resto de la jornada. Los vientos soplarán del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora, según el momento del día.

Para los próximos días, el organismo prevé un descenso gradual de las temperaturas mínimas, con registros que oscilarán entre 18°C y 10°C, mientras que las máximas se mantendrán entre 22°C y 31°C, sin lluvias significativas en el horizonte.