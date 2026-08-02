Central Córdoba recibe a San Lorenzo con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el Clausura

El Ferroviario enfrenta esta noche desde las 21.15 al Ciclón en el Estadio Único "Madre de Ciudades".

Hoy 10:49

Central Córdoba recibirá este lunes a San Lorenzo, desde las 21.15, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Ferroviario buscará su primera victoria del segundo semestre después de comenzar el campeonato con dos derrotas. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino, tendrá a Pablo Dóvalo en el VAR y será televisado por TNT Sports Premium.

Central Córdoba necesita reaccionar

El conjunto santiagueño debutó con una caída por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y luego perdió 2-0 frente a Atlético Tucumán, en lo que significó el estreno de Sebastián Domínguez como entrenador.

Luego de su primera presentación, el técnico remarcó que el principal desafío será recuperar la confianza del plantel.

“Ahora queda seguir trabajando y que ellos también me conozcan a mí. Hay que hacer hincapié en la confianza, que los jugadores vuelvan a creer primero en ellos mismos y después vendrá todo lo demás”, expresó.

Central Córdoba intentará mejorar su funcionamiento y cortar la racha negativa ante su público, con la necesidad de comenzar a sumar para no perder terreno en la Zona A.

Domínguez espera por las habilitaciones

El cuerpo técnico aguarda la habilitación de los refuerzos. Si llegan, Darío Cáceres y Leonardo Sequeira podrían ingresar como titulares en reemplazo de Fernando Martínez y Horacio Tijanovich, respectivamente.

En el arco continuará Javier Vallejos, mientras Alan Aguerre avanza con la recuperación de su lesión.

San Lorenzo llega en recuperación

El Ciclón logró cambiar su ánimo después de quedar eliminado de la Copa Argentina y perder en la primera jornada del Clausura.

En su última presentación derrotó por 1-0 a Gimnasia de Mendoza, con gol de Rodrigo Auzmendi, y consiguió su primer triunfo en el ciclo de Néstor Gorosito.

Durante los últimos días, San Lorenzo incorporó a Martín Río, Danilo Arboleda, Emiliano Amor e Ignacio Zaballa, quienes se sumaron a Juan Pablo Álvarez y Gustavo Del Prete.

El conjunto de Boedo no podrá contar con Nahuel Barrios, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, ni con Ezequiel Herrera, afectado por un desgarro.

Probable formación de Central Córdoba

Javier Vallejos; Sebastián Moyano, Alejandro Maciel, Oscar Mansilla, Darío Cáceres o Fernando Martínez; Matías González, Federico Vera, Leonardo Sequeira u Horacio Tijanovich, Federico Iacobellis, Facundo Barrera; Thiago Santos o Lucas Varaldo. DT: Sebastián Domínguez.

Posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Mauricio Cardillo, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Central Córdoba vs. San Lorenzo: hora, TV y árbitro

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Único Madre de Ciudades.