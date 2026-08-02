Hallaron muerto a un camionero dentro de su vehículo en un camino rural de Alberdi

El transportista, de 48 años, fue encontrado sin signos vitales dentro del camión que conducía, a un kilómetro de un establecimiento rural. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 23:02

Un camionero de 48 años fue encontrado sin vida en el interior del vehículo que conducía, el cual permanecía detenido sobre un camino rural que conduce a un establecimiento ubicado en la localidad de Sacháyoj, departamento Alberdi.

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La situación salió a la luz luego de que el propietario del camión Scania con acoplado denunciara que había perdido contacto con el chofer desde la madrugada del viernes 31 de julio. Además, informó que el sistema de rastreo satelital del rodado había dejado de emitir señal.

Ante la preocupación, efectivos de la Subcomisaría de Sacháyoj se comunicaron con personal del establecimiento rural, cuyo encargado recorrió la zona hasta localizar el transporte. El camión se encontraba estacionado a aproximadamente un kilómetro del predio, cerrado con llave y con el conductor inmóvil en su interior.

Tras el hallazgo, una comisión policial se trasladó al lugar junto con personal de la División Policía Científica y el médico de guardia del hospital zonal, quienes constataron el fallecimiento e iniciaron las actuaciones correspondientes.

La Unidad Fiscal de Turno tomó intervención en la causa y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer las causas del deceso. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.