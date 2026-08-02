Gerardo Zamora celebró el triunfo de Llamil Abdala y afirmó que "la grieta se terminó en La Banda"

El senador nacional acompañó los festejos en la histórica Plaza Belgrano, donde el Frente Cívico celebró una victoria que puso fin a dos décadas de gobiernos de otro signo político en la ciudad.

Hoy 23:19

Desde la Plaza Belgrano, donde se concentraron dirigentes, militantes y vecinos para celebrar la victoria, Zamora felicitó al intendente electo y destacó el mensaje que, a su entender, dejaron las urnas.

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"En primer lugar, felicitaciones a Llamil. La grieta se terminó en La Banda", expresó ante la militancia, que respondió con el canto de "Es ahora".

El legislador sostuvo que el resultado obtenido representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa en la ciudad y llamó a trabajar por la unidad de todos los bandeños.

"Este triunfo es de La Banda. Estamos para garantizar la unidad, la tranquilidad, la previsibilidad y que todos los bandeños sean felices y progresen", manifestó.

Durante su discurso también resaltó la importante presencia de jóvenes en los festejos y consideró que representan una señal de esperanza para el futuro.

"Me sorprende que haya tantos jóvenes. ¿Quién dice que el futuro está perdido, que la patria está perdida? Aquí están los jóvenes", afirmó.

Zamora también agradeció el acompañamiento de los vecinos y tuvo palabras para quienes participaron de la elección, más allá del espacio político que hayan acompañado en las urnas.

"Quiero dejarles un abrazo fraterno a todos los que participaron, a quienes nos votaron y también a quienes no nos votaron", expresó.

Antes de finalizar, le deseó éxito a Llamil Abdala al frente de la futura gestión municipal y lo convocó a gobernar para todos los bandeños.

"Son tiempos complicados, pero más que para quienes gobiernan, para la gente. Llamil, con el amor que sé que sentís, abrazá a todos los bandeños, porque con ese abrazo nos impulsás a todos", concluyó entre los aplausos de los presentes.