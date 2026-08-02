Rosalía se disculpa con el público argentino en el Movistar Arena

Rosalía se disculpó nuevamente en su primer concierto en el Movistar Arena, abordando la controversia surgida tras el Mundial 2026.

Hoy 23:14

En un concierto muy esperado en el Movistar Arena de Buenos Aires, Rosalía volvió a disculparse con el público argentino, luego de una polémica que generó tras repostear un video de Mia Khalifa en TikTok. Este incidente sucedió días antes de su presentación, donde la artista se enfrentó a los rumores y críticas que habían surgido.

La cantante española comenzó su show con un tono humorístico y emocional, dirigiéndose a la multitud y comentando: “Madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí”. Esta declaración fue recibida con vítores y risas por parte del público presente.

Rosalía, quien es reconocida por su gran convocatoria en América Latina, recordó su primer viaje a Argentina en 2019 para actuar en Lollapalooza, un hecho significativo en su carrera. “Fue aquí donde sentí que había logrado algo fuera de España”, mencionó, evocando recuerdos de su debut en el festival.

Durante el concierto, la artista también rememoró su actuación en el festival, donde cantó su tema “Piensa en tu mirada”. “Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando”, expresó, mientras el público la acompañaba en la letra, creando un ambiente de cercanía y conexión.

En su discurso, Rosalía enfatizó el cariño que siente por Argentina: “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy?”, cuestionó, reafirmando su aprecio por el público argentino que siempre la ha apoyado.

El momento más emotivo llegó cuando expresó su amor por el país: “Nadie lo daría más que por pensar que no me importáis igual de vuelta. Mi amor por Argentina sigue igual, intacto como el primer día”, explicó, dejando claro su compromiso con su audiencia.

Para concluir su intervención, Rosalía compartió su deseo de ofrecer una noche memorable: “Hoy vengo con muchísimo cariño y con unas ganas inmensas de entregaros todo”, finalizó, mientras el público respondía con un fervoroso cántico de su nombre, evidenciando el aprecio mutuo entre la artista y sus seguidores.