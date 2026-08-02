Comenzaron los festejos por el triunfo de "Mingo" Gatella en Las Termas de Río Hondo

Militantes, dirigentes y simpatizantes del Frente Justicialista de Integración Municipal comenzaron este domingo los festejos en Las Termas de Río Hondo por el triunfo de Domingo "Mingo" Gatella, quien se perfila como el próximo intendente de la ciudad de acuerdo con los resultados provisorios del escrutinio.

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Con el 98,11% de las mesas escrutadas (104 de 106), Gatella reunía 11.723 votos, equivalentes al 44,46% de los sufragios positivos, aventajando al Frente Encuentro Cívico, que obtenía 10.232 votos (38,80%). Más atrás se ubicaban el Frente Convocatoria Social, con 3.175 votos (12,04%), y La Libertad Avanza, con 1.238 votos (4,70%).

El acto de celebración se desarrolla en la vía pública de la ciudad termal, donde una importante cantidad de militantes y vecinos se congregó para acompañar al candidato justicialista. Entre los dirigentes presentes se encuentra el senador nacional José Emilio Neder, quien participa de los festejos junto a referentes y simpatizantes del espacio.

De confirmarse la tendencia, el triunfo de Gatella marcará el regreso del peronismo al Ejecutivo municipal de Las Termas de Río Hondo después de dos décadas, en uno de los resultados políticos más relevantes de la jornada electoral en Santiago del Estero.

Mientras continúa el escrutinio provisorio, el clima de celebración se mantiene en las calles de la ciudad, donde la militancia aguarda la confirmación oficial de un resultado que ya comenzó a festejar como una victoria histórica para el justicialismo termeño.