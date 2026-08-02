VIDEOS | Los hinchas de River explotaron contra la dirigencia y pidieron por la vuelta de Ramón Díaz

El Millonario perdió 1-0 ante Rosario Central, acumuló su quinta caída consecutiva en torneos de AFA y profundizó su crisis.

Hoy 23:01

River volvió a perder y el estadio Monumental se convirtió en el escenario de una fuerte manifestación de descontento. Tras la caída por 1-0 ante Rosario Central, los hinchas apuntaron contra los jugadores, la dirigencia y el entrenador Eduardo Coudet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Jugadores...”, “La Comisión se va a la...” y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” fueron algunos de los cánticos que bajaron desde las tribunas durante los minutos finales.

Una vez concluido el encuentro, un grupo de simpatizantes también pidió por el regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes. “Cantemos todos para que vuelva Ramón”, se escuchó en el hall y los pasillos del Monumental.

Te recomendamos: La decisión que tomó el Chacho Coudet tras una nueva derrota de River en el Monumental

Silbidos desde antes del partido

El clima de tensión comenzó durante la presentación de las formaciones. Varios jugadores fueron reprobados y Coudet también recibió más silbidos que aplausos.

Luego del gol en contra de Nicolás Otamendi, que puso en ventaja al conjunto rosarino, apareció el tradicional “Movete, River, movete”. La producción del equipo durante los primeros 45 minutos también fue despedida con silbidos.

En el complemento, River generó algunas oportunidades para igualar, pero no logró convertir. Sobre el cierre, un contraataque de Giovanni Cantizano estuvo cerca de convertirse en el segundo gol del Canalla y terminó de desatar la bronca del público.

Te recomendamos: Explotó el Monumental: fuertes cánticos contra los jugadores, Coudet y la dirigencia de River

El pedido por Ramón Díaz

Finalizado el encuentro, un pequeño grupo de hinchas reclamó el regreso de Ramón Díaz, quien se encuentra sin club tras su paso por Internacional de Porto Alegre.

El riojano tuvo tres ciclos como entrenador de River: entre 1995 y 1999, de 2001 a 2002 y entre 2012 y 2014. Durante esas etapas conquistó siete títulos locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de 1996.

Te recomendamos: Thiago Almada dio el sí y River sacude el mercado de pases con otro campeón mundial

Una crisis que también alcanza a la dirigencia

La derrota ante Rosario Central representó la quinta caída consecutiva de River en torneos de AFA, la peor racha del club en el profesionalismo.

La serie comenzó en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba y continuó durante el inicio del Clausura. Los resultados adversos profundizaron las críticas hacia Coudet, pero el malestar también alcanzó por primera vez con fuerza a la actual Comisión Directiva.

Los hinchas cuestionaron la inversión realizada en refuerzos que todavía no ofrecieron el rendimiento esperado y el manejo de varios futbolistas apartados del plantel. La nueva caída dejó al Monumental envuelto en silbidos y a River inmerso en una crisis cada vez más profunda.