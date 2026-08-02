Con una diferencia de 506 votos, "Cuchu" Díaz ganó la Intendencia de Quimilí

El candidato se impuso en las elecciones municipales con el 50,33% de los sufragios y una ventaja de 506 votos sobre Diego Ponti. La Libertad Avanza finalizó en el tercer lugar.

Hoy 23:18

Sixto Mario Alberto "Cuchu" Díaz por el partido Frente del Pueblo, fue electo intendente de Quimilí al imponerse en las elecciones municipales con el 50,33% de los votos, según los resultados del escrutinio.

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El candidato logró una ventaja de 506 votos sobre Diego Ponti, del Frente Justicialista, quien obtuvo el 46,14% de los sufragios y finalizó en el segundo lugar.

En tanto, Rodrigo Tévez, candidato de La Libertad Avanza, se ubicó en el tercer puesto con el 3,53% de los votos.

Con este resultado, Díaz obtuvo el respaldo mayoritario de los vecinos de Quimilí y se convirtió en el nuevo intendente de la ciudad tras una elección que tuvo una marcada polarización entre las dos principales fuerzas políticas.

La diferencia de poco más de quinientos votos terminó siendo determinante para definir la contienda, mientras que La Libertad Avanza quedó relegada al tercer lugar con una participación menor en el distrito.