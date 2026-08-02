Julio Castro se impuso en Añatuya y continuará al frente de la intendencia

El actual jefe comunal obtuvo un nuevo respaldo en las urnas.

Hoy 23:16

En la ciudad de Añatuya, los comicios transcurrieron con absoluta normalidad. Fueron seis los candidatos que competían por la intendencia; las urnas dieron un contundente respaldo al actual jefe comunal, Julio Ernesto Castro, quien por cuarto periodo asumirá la titularidad del ejecutivo municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras conocerse los resultados, Castro dialogó con la prensa y agradeció a la comunidad por "confiar nuevamente" en este nuevo periodo, y destacó la participación ciudadana, y también el compromiso del resto de los candidatos, a quienes felicitó por participar de esta fiesta de la democracia.

También hizo hincapié al hablar de la permanente ayuda que brinda el superior gobierno de la provincia para que el municipio pueda mantenerse equilibrado y puedan continuar con las obras para la ciudad.

Ha sido una verdadera fiesta; quiero destacar a la dirigencia y quiero agradecer a la comunidad que me dio la posibilidad de que me pueda retirar de mi carrera política con estos cuatro años en la intendencia. Agradezco a mi familia, pilar fundamental, que me apoyaron en todo momento. "Y a partir de mañana se terminó la contienda electoral, seguiremos trabajando por el bienestar de la comunidad", enfatizó.