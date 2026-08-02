El Frente Cívico arrasó en los 26 distritos donde hubo elecciones municipales en Santiago del Estero

El Frente Cívico por Santiago consolidó este domingo un contundente triunfo en las elecciones municipales al imponerse en los 26 distritos donde se renovaban autoridades, alcanzando además el 66% de los votos en el total de la provincia.

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De acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio, el oficialismo provincial logró quedarse con las 25 intendencias y la comisión municipal de Donadeu, ratificando su predominio político en todo el territorio santiagueño.

En los municipios donde el Frente Cívico presentó más de una lista, los votos obtenidos por las distintas expresiones que integran la coalición fueron computados dentro del mismo espacio político, lo que permitió alcanzar el amplio respaldo obtenido en las urnas.

El resultado provincial también ubicó a La Libertad Avanza como la segunda fuerza política, con el 8% de los votos. En tercer lugar se posicionó Despierta Santiago, con el 7%, mientras que el 19% restante correspondió a otras fuerzas políticas y otras opciones electorales.

Entre las victorias más resonantes de la jornada se encuentran las obtenidas por Mario Benavente en la ciudad Capital y Llamil Abdala en La Banda, los dos principales distritos electorales de la provincia, donde el Frente Cívico consiguió imponerse con amplia ventaja.

Otro de los datos destacados de la jornada fue la alta participación ciudadana, que superó la registrada en las elecciones municipales de 2022, reflejando un mayor nivel de concurrencia de los santiagueños a las urnas para elegir a sus autoridades locales.

Con este resultado, el Frente Cívico volvió a ratificar su liderazgo político en Santiago del Estero, al obtener el respaldo mayoritario de los electores y mantener el control de la totalidad de los municipios que estuvieron en disputa durante los comicios municipales de este domingo.