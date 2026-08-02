La decisión que tomó el Chacho Coudet tras una nueva derrota de River en el Monumental

El DT había comunicado la misma antes del choque de este domingo ante Rosario Central.

Hoy 23:02

Eduardo Coudet tomó una decisión sorpresiva en medio del delicado presente de River: no brindó la habitual conferencia de prensa después de la derrota por 1-0 ante Rosario Central, en el estadio Monumental.

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La determinación había sido comunicada por el club antes del comienzo del encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Los jugadores del plantel tampoco tuvieron contacto con los medios.

“Priorizamos trabajar en silencio”, fue la explicación que trascendió desde el cuerpo técnico y que reprodujeron los periodistas encargados de cubrir la actualidad del Millonario.

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River profundizó su crisis futbolística

La caída frente al Canalla extendió el mal comienzo de semestre del conjunto de Núñez, que perdió todos los partidos que disputó desde la reanudación de la actividad.

River quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 ante Aldosivi y luego acumuló tres derrotas consecutivas por el Torneo Clausura: 1-0 frente a Barracas Central, 1-0 contra Gimnasia La Plata y 1-0 ante Rosario Central.

Esta serie de resultados se suma a la final perdida frente a Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura.

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Crecen los cuestionamientos sobre Coudet

La seguidilla negativa comenzó a generar críticas hacia el trabajo de Coudet, quien también fue silbado por una parte del público durante la presentación previa al partido en el Monumental.

Después del encuentro, las tribunas expresaron su malestar con cánticos dirigidos a los jugadores y a la dirigencia.

En ese contexto, el entrenador decidió evitar las declaraciones públicas y concentrarse en el trabajo del equipo, que necesita una rápida reacción para salir de su peor momento del semestre.