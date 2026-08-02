Marcelo Bernasconi se impone con más del 54% de los votos y será el nuevo intendente de Sumampa

El candidato del Frente Encuentro Cívico se impuso en las elecciones municipales con el 54,46% de los votos, según los resultados provisorios oficiales.

Hoy 22:24

Marcelo Bernasconi, candidato del Frente Encuentro Cívico, fue elegido este domingo como nuevo intendente de Sumampa, al imponerse en las elecciones municipales de acuerdo con los resultados provisorios oficiales.

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Con el 100% de las mesas escrutadas, Bernasconi obtuvo 2.648 votos, equivalentes al 54,46% de los sufragios positivos, lo que le permitió quedarse con la Intendencia de la ciudad.

En segundo lugar se ubicó el Frente Justicialista de Integración Municipal, que alcanzó 1.845 votos (37,95%), mientras que Despierta Santiago quedó en el tercer puesto con 369 votos (7,59%).

La elección registró una participación del 70,59%, con 6.981 votantes sobre el total del padrón habilitado. Los datos corresponden al escrutinio provisorio difundido tras el cierre de los comicios.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y formó parte de las elecciones municipales celebradas este domingo en distintas localidades de la provincia, donde los vecinos eligieron a sus nuevas autoridades comunales. Con este resultado, Marcelo Bernasconi encabezará la próxima gestión al frente del municipio de Sumampa.