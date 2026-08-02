Milei volvió a cargar contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

El Presidente argentino redobló sus críticas hacia su par brasileño, defendió sus declaraciones durante su visita a Brasil y sostuvo que solo responde "con verdades" a los cuestionamientos de otros mandatarios.

Hoy 22:57

El presidente argentino Javier Milei volvió a apuntar contra el mandatario brasileño Lula da Silva y redobló sus críticas tras sus dichos en el acto junto a Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones que se disputarán en Brasil este año.

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“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, afirmó el jefe de Estado argentino en una entrevista junto a Luis Majul por LN+.

Y añadió: “¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

En ese sentido, sobre sus declaraciones contra Lula, Milei sostuvo que fueron “espontáneas” y remarcó: “Cuando arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo. Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad”.

“Dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, los de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal”, continuó Mieli.

El líder libertario afirmó que el presidente brasileño interfirió políticamente “contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados” y agregó: “Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Y cuando yo le contesto con las verdades al señor Lula, que se siente muy tocado si le digo que es un chorro. Sí es un ladrón. Cuando digo que es un presidiario. Sí fue un presidiario y sí salió por un recurso administrativo, no por ser inocente”.

Durante otro pasaje de la entrevista, Milei afirmó: “Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados”. En ese contexto, agregó: “Si usted elige al chorro de buenas maneras y castiga al tipo honesto que es frontal y que tiene resultados, el problema es suyo”.

Consultado sobre la representación femenina en su espacio, Milei respondió: “Dicen que tenemos menos mujeres por mi gestualidad, pero no solo tenemos los registros de violencia más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos de los pelos y lo metemos preso”.

Al ser consultado sobre la campaña reciente contra Argentina con acusaciones de racismo, sostuvo: “Brasil, México, Estados Unidos —el Partido Demócrata— han declarado barbaridades sobre Argentina. En España, Pedro Sánchez también lo hizo. Eso tiene una contraparte en Argentina, donde el kirchnerismo es uno de sus socios. Utilizaron la estructura del Mundial para difundir esa barbaridad sobre el racismo. Dejaron en claro quiénes son los que vienen acá a hacer terrorismo. Usan medios de Argentina y promueven campañas antiargentinas”.

Sobre su paso por Brasil, Milei aclaró: “Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario que fue condenado por un juez porque no coincide ideológicamente”.

Por otro punto, el presidente cuestionó la relevancia de la opinión del gobernador bonaerense Axel Kicillof y expresó: “La opinión de Kicillof, ¿es una opinión relevante? ¿De qué me sirve la opinión de cien mil ignorantes si no sabe del tema?”. Señaló que Kicillof fue ministro de Economía “de la condenada” y que, pese a contar con “el mejor contexto internacional de la historia argentina”, “logró que el PBI per cápita caiga cuando debería haber crecido el nueve por ciento”.

Según Milei, las provincias que no registran crecimiento son La Rioja, la provincia de Buenos Aires y Formosa. Atribuyó el estancamiento bonaerense a motivos ideológicos y afirmó: “No crece porque tiene un comunista gobernando”. Comparó el impacto de esa gestión con el de figuras históricas: “Un comunista es peor que Atila. Donde un comunista toca algo, lo destruye todo. Todo lo que toca lo convierte en excremento”. Para Milei, “hay una maldición sobre la provincia de Buenos Aires” que definió como “peronismo, populismo haciendo comunismo”.

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, Milei sostuvo: “Que la condenada haga todas las presentaciones que se le den la gana, me importa un rábano”. Aseguró que compite solo contra sí mismo: “Compito contra lo que prometí. Sobrecumplí todas las promesas. Todo lo que dije que iba a hacer, lo cumplí todo. ¿Y qué hago? Sigo con las reformas”. Dijo que no compite “contra el pasado decadente” y que “Cristina y todo el resto de la política es eso: el viejo modelo, el modelo de la decadencia”.

Sobre la inflación, Milei explicó que “cuando usted mira el IPC, para mayo la inflación había llegado al uno coma cinco por ciento, en el sendero íbamos muy bien. Después vino el ataque furioso de la política”. Atribuyó el impacto inflacionario a proyectos legislativos que, según sus palabras, “presentaron cuarenta proyectos para romper el equilibrio fiscal y nosotros estábamos en una debilidad parlamentaria”. Sostuvo que la corrida cambiaria alcanzó el equivalente al 50 % de la base monetaria, unos cuarenta y un mil millones de dólares, y que “eso explica que la inflación hoy no empiece con cero. Si no, ya estaría empezando con cero hace rato”.

Respecto al presente económico, Milei sostuvo: “El consumo está en pico histórico. Si yo miro el PBI está en máximo histórico, el consumo está en máximo histórico, las exportaciones están en máximo histórico y crecen cinco veces más”. También mencionó el crecimiento del sector del entretenimiento y la cantidad récord de recitales: “Cuando veo al sector de los artistas quejarse, no entiendo nada. No había registro de tantos recitales como ahora”.