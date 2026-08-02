Mónica Bustamante ganó en Villa Ojo de Agua con el 45,95% de los votos y fue reelecta intendenta

La candidata del Frente Encuentro Cívico obtuvo la mayoría de los votos y renovó su mandato al frente del municipio, según los resultados provisorios con el 100% de las mesas escrutadas.

Hoy 23:08

Mónica Bustamante, candidata del Frente Encuentro Cívico, fue reelecta este domingo como intendenta de Villa Ojo de Agua, al imponerse en las elecciones municipales con el 45,95% de los votos, de acuerdo con los resultados provisorios oficiales.

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Con el 100% de las mesas escrutadas, Bustamante obtuvo 3.082 votos, superando a Isolda Capellini, del Frente Justicialista de Integración Municipal, que alcanzó 2.420 sufragios (36,08%).

Más atrás se ubicaron Sebastián Peuser, de UCEDE - Unión de Centro Democrático, con 929 votos (13,85%), y Claudio Escobedo, de La Libertad Avanza, con 276 votos (4,12%).

La elección registró una participación del 73,84%, con 9.185 votantes, en una jornada que se desarrolló con normalidad y que definió las nuevas autoridades municipales en distintas localidades de Santiago del Estero.

Con este resultado, Mónica Bustamante renovó el respaldo mayoritario del electorado y continuará al frente de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua durante un nuevo período de gestión.