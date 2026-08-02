Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 22º
X
Locales

Mónica Bustamante ganó en Villa Ojo de Agua con el 45,95% de los votos y fue reelecta intendenta

La candidata del Frente Encuentro Cívico obtuvo la mayoría de los votos y renovó su mandato al frente del municipio, según los resultados provisorios con el 100% de las mesas escrutadas.

Hoy 23:08
Mónica Bustamante

Mónica Bustamante, candidata del Frente Encuentro Cívico, fue reelecta este domingo como intendenta de Villa Ojo de Agua, al imponerse en las elecciones municipales con el 45,95% de los votos, de acuerdo con los resultados provisorios oficiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el 100% de las mesas escrutadas, Bustamante obtuvo 3.082 votos, superando a Isolda Capellini, del Frente Justicialista de Integración Municipal, que alcanzó 2.420 sufragios (36,08%).

Más atrás se ubicaron Sebastián Peuser, de UCEDE - Unión de Centro Democrático, con 929 votos (13,85%), y Claudio Escobedo, de La Libertad Avanza, con 276 votos (4,12%).

La elección registró una participación del 73,84%, con 9.185 votantes, en una jornada que se desarrolló con normalidad y que definió las nuevas autoridades municipales en distintas localidades de Santiago del Estero.

Con este resultado, Mónica Bustamante renovó el respaldo mayoritario del electorado y continuará al frente de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua durante un nuevo período de gestión.

TEMAS Elecciones Municipales 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones 2026: consultá el padrón y conocé dónde votás este domingo en Santiago del Estero
  2. 2. El Frente Cívico arrasó en los 26 distritos donde hubo elecciones municipales en Santiago del Estero
  3. 3. River cayó ante Rosario Central con un gol en contra de Otamendi y profundizó su crisis
  4. 4. Vibrante empate en Rosario: Boca y Newell’s repartieron puntos en el Coloso
  5. 5. Elecciones en Santiago: qué pasa si no votás este domingo y cuáles son las sanciones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT