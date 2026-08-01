River cayó ante Rosario Central con un gol en contra de Otamendi y profundizó su crisis

El Millonario perdió por 1-0 ante el Canalla y sufrió la tercera derrota consecutiva en el arranque del Clausura.

Hoy 22:53

River profundizó su crisis futbolística al perder 1-0 frente a Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y llegó a cinco derrotas consecutivas en competencias de AFA, una racha que no registraba desde 1911.

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El único gol del encuentro disputado en el estadio Monumental llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Otamendi desvió contra su propio arco un centro atrás de Jaminton Campaz.

Rosario Central terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Emanuel Coronel, quien recibió la segunda tarjeta amarilla a los 38 minutos del complemento tras una dura infracción sobre Tomás Galván.

Con esta nueva caída, el equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó último en la Zona B, sin puntos, y salió de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El Canalla, por su parte, llegó a cuatro unidades y se ubicó séptimo.

Central golpeó en el primer tiempo

El conjunto rosarino generó las primeras situaciones de peligro. Jaminton Campaz remató de volea tras un córner despejado por Ángel Di María, aunque la pelota salió por encima del travesaño.

River respondió con un disparo lejano de Fausto Vera, luego de una acción iniciada por Rafael Santos Borré y Facundo Colidio, pero el remate también se fue alto.

A los 21 minutos, Di María capturó una pelota suelta cerca del área y buscó el segundo palo con un tiro bajo que pasó apenas desviado.

La apertura del marcador llegó seis minutos después. Campaz avanzó por la izquierda y lanzó un centro atrás para Alejo Cantizano. Antes de que el volante pudiera definir, Otamendi intentó cortar la acción y terminó enviando la pelota dentro de su propio arco.

River tuvo chances, pero no encontró el empate

El Millonario buscó reaccionar antes del descanso. Lucas Martínez Quarta se proyectó por derecha y asistió a Lautaro Pereyra, aunque su definición salió sin la potencia necesaria.

En el inicio del complemento, el arquero Jeremías Ledesma perdió una pelota dentro del área y dejó el arco libre, pero Ignacio Ovando se anticipó a Tomás Galván y evitó la igualdad.

Central también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Di María habilitó a Campaz con un cambio de frente, pero Santiago Beltrán salió rápidamente y contuvo el remate.

River volvió a acercarse con una definición de Lucas Beltrán, que Ledesma desvió con las piernas, y con intentos de Juan Cruz Meza y Lautaro Rivero que no encontraron destino de gol.

Pese a jugar los últimos minutos con un hombre más, el equipo de Coudet no logró quebrar la resistencia rosarina y volvió a marcharse del Monumental sin puntos.

Los próximos partidos

River visitará a Tigre el sábado 8 de agosto, desde las 17.

Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, recibirá a Aldosivi el viernes 7, a partir de las 19.30.