Arnaldo Casazola se impone con más del 56% de los votos y será el nuevo intendente de Nueva Esperanza

El candidato del Frente Encuentro Cívico obtuvo una amplia victoria en las elecciones municipales y conducirá los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años.

Hoy 22:12

Arnaldo Alberto Casazola es elegido este domingo como nuevo intendente de Nueva Esperanza, tras imponerse en las elecciones municipales con más del 56% de los votos.

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El candidato del Frente Encuentro Cívico logró una amplia diferencia en las urnas y se aseguró la conducción del municipio para el próximo período de gobierno.

Con este resultado, Casazola recibió un contundente respaldo de los vecinos, quienes lo eligieron para encabezar la gestión municipal durante los próximos cuatro años.

Una vez oficializado el escrutinio, el intendente electo iniciará la etapa de transición de cara a su asunción, cuando asumirá formalmente al frente del Ejecutivo municipal.